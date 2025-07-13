ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 26 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
Как уточняется:
- 26 БПЛА сбили над Белгородской областью;
- четыре — над Воронежской;
- три — над Липецкой;
- три — над Нижегородской.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в селе Мелихово Корочанского района, их госпитализировали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.