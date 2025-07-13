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ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 26 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Как уточняется:

  • 26 БПЛА сбили над Белгородской областью;
  • четыре — над Воронежской;
  • три — над Липецкой;
  • три — над Нижегородской.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в селе Мелихово Корочанского района, их госпитализировали.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

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