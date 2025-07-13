Силы ПВО за ночь сбили 36 беспилотников ВСУ над регионами России

Системы противовоздушной обороны России за последнюю ночь успешно перехватили и уничтожили 36 беспилотников украинской армии. Соответствующие данные приводит Министерство обороны РФ.
В минувшую пятницу, российские силы ПВО уничтожили за ночь 11 июля, 155 украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, большая часть дронов противника, 53 БПЛА, была уничтожена над территорией Курской области.
Военное ведомство опубликовало ролик, который демонстрирует уничтожение практически всех видов вооружений и техники украинской армии: это танки, бронемашины, беспилотники, аппаратные системы связи.
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