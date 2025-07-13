Три БПЛА уничтожены в Нижегородской области 13 июля.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 13 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Три из них были над территорией Нижегородской области.
Ещё 26 БПЛА ликвидировали в Белгородской области, четыре — в Воронежской; и три — в Липецкой.
Напомним, утром субботы, 5 июля, средства защиты ликвидировали БпЛА над одним из округов Нижегородской области. По данным губернатора Глеба Никитина, повреждений не было.
Маштабная атака была отражена в ночь на 9 июня. Тогда в небе над Нижегородской областью ликвидировали 13 украинских дронов.
Также Оперативный штаб Нижегородской области напоминал, что действует запрет на распространение в интернете, а также в СМИ информации и фото- и видеоматериалов, которые могут содержать сведения о местах падения или последствия попадания обломков беспилотных летательных аппаратов.
Ранее перебои в работе мобильной связи и мобильного интернета на территории Нижегородской области власти объяснили усилением мер безопасности, направленных против атак БпЛА. В регионе создана карта общедоступных точек Wi-Fi.