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Три БПЛА уничтожены в Нижегородской области 13 июля

Три БПЛА уничтожены в Нижегородской области 13 июля.

Источник: Соцсети

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 13 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Три из них были над территорией Нижегородской области.

Ещё 26 БПЛА ликвидировали в Белгородской области, четыре — в Воронежской; и три — в Липецкой.

Напомним, утром субботы, 5 июля, средства защиты ликвидировали БпЛА над одним из округов Нижегородской области. По данным губернатора Глеба Никитина, повреждений не было.

Маштабная атака была отражена в ночь на 9 июня. Тогда в небе над Нижегородской областью ликвидировали 13 украинских дронов.

Также Оперативный штаб Нижегородской области напоминал, что действует запрет на распространение в интернете, а также в СМИ информации и фото- и видеоматериалов, которые могут содержать сведения о местах падения или последствия попадания обломков беспилотных летательных аппаратов.

Ранее перебои в работе мобильной связи и мобильного интернета на территории Нижегородской области власти объяснили усилением мер безопасности, направленных против атак БпЛА. В регионе создана карта общедоступных точек Wi-Fi.

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