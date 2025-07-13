Бойцу СВО Павлу Белову из Иркутска посмертно присвоили звание Героя РФ

Военнослужащему спецоперации Павлу Белову из Иркутска посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации по указу президента РФ Владимира Путина. Известно, что боец возглавлял атаку штурмовой группы, во время разгрома противника он получил смертельное ранение. «Он был смелым, грамотным и отважным воином. Пользовался заслуженным уважением личного состава и командиров отряда» — так отзываются о рядовом сослуживцы из отряда «Барс-9», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.