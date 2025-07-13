Бойцу СВО Павлу Белову из Иркутска посмертно присвоили звание Героя РФ

Военнослужащему спецоперации Павлу Белову из Иркутска посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации по указу президента РФ Владимира Путина. Известно, что боец возглавлял атаку штурмовой группы, во время разгрома противника он получил смертельное ранение. «Он был смелым, грамотным и отважным воином. Пользовался заслуженным уважением личного состава и командиров отряда» — так отзываются о рядовом сослуживцы из отряда «Барс-9», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.
В феврале 2025 года группа рядового Павла Белова принимала участие в наступлении на Двуреченском плацдарме. В течение четырех суток под непрерывным минометно-артиллерийским огнем и сбросами с беспилотных летательных аппаратов парни удерживали свои позиции и отражали контратаки противника.
Рядовой Павел Белов возглавил атаку штурмовой группы на ангар с превосходящими силами противника. Под огнем боец преодолел более 500 метров: выполнял команды командира отряда по радиосвязи, забрасывал гранатами помещения ангара, уничтожил двух иностранных наемников. Штурмовики вытеснили противника с позиций и освободили заблокированного бойца дружественного подразделения. Во время боя группа подверглась удару дронами и кассетными боеприпасами — Павел получил ранение и в течение суток продолжал сковывать действия противника огнем без возможности пополнения боевого комплекта.
Второе тяжелое ранение Павел Белов получил, когда прикрывал последующий отход штурмовой группы. При этом бойцы вышли из-под огня противника без потерь. В ходе эвакуации Павел получил третье ранение, несовместимое с жизнью.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Павлу Белову присвоено звание Героя Российской Федерации, посмертно.
Губернатор Приангарья вместе с начальником Иркутского территориального гарнизона, генерал-майором Сергеем Михайловым передал брату Героя Борису знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» и Грамоту о присвоении звания.
Напомним, в апреле ИА IrkutskMedia подробно рассказывало о том, как Павел Белов, несмотря на ранения, продолжал возглавлять атаку штурмовой группы на ангар.