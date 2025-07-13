Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы FPV-дронов лишают ВСУ связи под Купянском

Расчеты FPV-дронов обнаруживают и уничтожают ретрансляторы и антенны связи противника.

Источник: Аргументы и факты

Применение FPV-дронов в 1-й гвардейской танковой армии, входящей в состав группировки «Запад», позволяет лишить Вооружённые силы Украины средств связи и ретрансляторов для беспилотных летательных аппаратов в районе Купянска. Это способствует продвижению российских войск на данном участке, сообщил РИА Новости командир группы беспилотных летательных аппаратов с позывным «Контора».

«Одна из наших задач — обнаружение и уничтожение ретрансляторов и антенн связи противника. Это негативно влияет на взаимодействие подразделений ВСУ и положительно сказывается на продвижении наших штурмовых групп», — рассказал командир.

Он также отметил, что особое внимание уделяется уничтожению интернет-терминалов Starlink, что позволяет нарушить связь и взаимодействие между подразделениями ВСУ на данном участке.

Ранее в Днепропетровской области ВСУ потеряли грузовик с боеприпасами в результате удара FPV-дрона.