Операторы FPV-дронов лишают ВСУ связи под Купянском

Применение FPV-дронов в 1-й гвардейской танковой армии, входящей в состав группировки «Запад», позволяет лишить Вооружённые силы Украины средств связи и ретрансляторов для беспилотных летательных аппаратов в районе Купянска. Это способствует продвижению российских войск на данном участке, сообщил РИА Новости командир группы беспилотных летательных аппаратов с позывным «Контора».
«Одна из наших задач — обнаружение и уничтожение ретрансляторов и антенн связи противника. Это негативно влияет на взаимодействие подразделений ВСУ и положительно сказывается на продвижении наших штурмовых групп», — рассказал командир.
Он также отметил, что особое внимание уделяется уничтожению интернет-терминалов Starlink, что позволяет нарушить связь и взаимодействие между подразделениями ВСУ на данном участке.
Ранее в Днепропетровской области ВСУ потеряли грузовик с боеприпасами в результате удара FPV-дрона.