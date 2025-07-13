Операторы FPV-дронов лишают ВСУ связи под Купянском

Применение FPV-дронов в 1-й гвардейской танковой армии, входящей в состав группировки «Запад», позволяет лишить Вооружённые силы Украины средств связи и ретрансляторов для беспилотных летательных аппаратов в районе Купянска. Это способствует продвижению российских войск на данном участке, сообщил РИА Новости командир группы беспилотных летательных аппаратов с позывным «Контора».