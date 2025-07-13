Куда и зачем летел таинственный самолет, замеченный в небе над Киевом: озвучены подробности

Инспектор Госавиаслужбы Украины Федор Грищук сообщил, что тяжелый транспортный самолет Ан-124 украинской авиакомпании Antonov Airlines будет проходить сертификационные испытания в ФРГ. Его слова передает «Страна.ua».
Как сказал Грищук, самолет уже находится в Лейпциге.
«Хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — отметил инспектор Госавиаслужбы.
В аэропорту Лейпцига находится флот перевозчика из пяти самолетов Ан-124−100. Туда Antonov Airlines перенесла свою операционную деятельность после потери хаба в украинском Гостомеле.
Накануне американское издание TWZ сообщило, что грузовой самолет Ан-124, пролетевший над Киевом 11 июля, мог направиться в Лейпциг для необходимого проведения ремонтных работ или технического обслуживания.
Напомним, очевидцы засняли полет тяжелого самолета Ан-124 на видео. Комментаторы были шокированы увиденным, ведь воздушное пространство Украины закрыто с 2022 года, однако это не помешало воздушному судну спокойно пролететь над Киевом.