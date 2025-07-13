Куда и зачем летел таинственный самолет, замеченный в небе над Киевом: озвучены подробности

Напомним, очевидцы засняли полет тяжелого самолета Ан-124 на видео. Комментаторы были шокированы увиденным, ведь воздушное пространство Украины закрыто с 2022 года, однако это не помешало воздушному судну спокойно пролететь над Киевом.