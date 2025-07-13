В Татарстане снят режим беспилотной опасности

Режим «Беспилотная опасность» действовал в республике с 4.12 по Москве.
По информации Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили над четырьмя регионами 36 беспилотников. Речь идет о Белгородской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
В Татарстане отменен режим беспилотной опасности. В 9.10 по московскому времени МЧС России проинформировало об отмене через свое приложение.
Режим «Беспилотная опасность» действовал в республике с 4.12 по Москве.
По информации Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили над четырьмя регионами 36 беспилотников. Речь идет о Белгородской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.