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В Татарстане снят режим беспилотной опасности

В Татарстане отменен режим беспилотной опасности. В 9.10 по московскому времени МЧС России проинформировало об отмене через свое приложение.

Режим «Беспилотная опасность» действовал в республике с 4.12 по Москве.

По информации Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили над четырьмя регионами 36 беспилотников. Речь идет о Белгородской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.