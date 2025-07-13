«Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Грушевское», — сказал Рогов.
Село Грушевское расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Грушевское», — сказал Рогов.
Село Грушевское расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.