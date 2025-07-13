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Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Грушевское», — сказал Рогов.

Село Грушевское расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.