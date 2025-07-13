Фейк об отправке воронежских ветеринаров в зону СВО опровергли власти

Фейковый документ накануне, 12 июля, начал рассылаться в «предложки» местных пабликов и СМИ. В телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» разъясняется, что рассылаемый приказ — грубая подделка. В нем есть как минимум несколько признаков фальшивки.
Так, например, второй пункт приказа полностью опровергает «добровольный» характер отправки, подобные ошибки в официальных документах исключены. Кроме того документ не был опубликован на официальных ресурсах правительства Воронежской области, а распространяться начал в выходной день, что также не характерно для государственных органов.
«Все командировки врачей в новые регионы России и в зону боевых действий носят добровольный характер. В прошлом году только в ДНР по своему желанию приехали свыше 400 специалистов национальных медцентров», — отмечают в телеграм-канале.
Ранее подобные же фальшивки ранее распространялись в Мурманской, Костромской областях и Республике Марий Эл. Такие «вбросы» ЦИПсО обычно использует для распространения паники.