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Фейк об отправке воронежских ветеринаров в зону СВО опровергли власти

Власти Воронежской области опровергли распространенную информацию о принудительной отправке ветеринаров в зону проведения специальной операции.

Источник: Freepik

Фейковый документ накануне, 12 июля, начал рассылаться в «предложки» местных пабликов и СМИ. В телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» разъясняется, что рассылаемый приказ — грубая подделка. В нем есть как минимум несколько признаков фальшивки.

Так, например, второй пункт приказа полностью опровергает «добровольный» характер отправки, подобные ошибки в официальных документах исключены. Кроме того документ не был опубликован на официальных ресурсах правительства Воронежской области, а распространяться начал в выходной день, что также не характерно для государственных органов.

«Все командировки врачей в новые регионы России и в зону боевых действий носят добровольный характер. В прошлом году только в ДНР по своему желанию приехали свыше 400 специалистов национальных медцентров», — отмечают в телеграм-канале.

Ранее подобные же фальшивки ранее распространялись в Мурманской, Костромской областях и Республике Марий Эл. Такие «вбросы» ЦИПсО обычно использует для распространения паники.