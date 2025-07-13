Фейк об отправке воронежских ветеринаров в зону СВО опровергли власти

Так, например, второй пункт приказа полностью опровергает «добровольный» характер отправки, подобные ошибки в официальных документах исключены. Кроме того документ не был опубликован на официальных ресурсах правительства Воронежской области, а распространяться начал в выходной день, что также не характерно для государственных органов.