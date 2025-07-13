Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» за сутки уничтожила 56 украинских пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 56 украинских пунктов управления БПЛА, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Источник: РИА "Новости"

«За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и боевая бронированная машина “Козак”, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 21 миномет. Кроме того, уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Шаров.

Также поражены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция «Рада», четыре терминала спутниковой связи Starlink и пять складов боеприпасов противника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше