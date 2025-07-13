Группировка «Запад» за сутки уничтожила 56 украинских пунктов управления БПЛА

«За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и боевая бронированная машина “Козак”, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 21 миномет. Кроме того, уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Шаров.
Также поражены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция «Рада», четыре терминала спутниковой связи Starlink и пять складов боеприпасов противника.
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