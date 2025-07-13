Российская армия взяла два населенных пункта в ДНР

Наступление российских войск в Днепропетровской области Украины является частью работы по созданию буферной зоны, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что российские войска намерены войти в область на 10 км вглубь для создания буферной зоны.