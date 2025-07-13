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Российская армия взяла два населенных пункта в ДНР

Группировка «Центр» установила контроль над населенным пунктом Николаевка в ДНР, группировка «Восток» заняла Карла Маркса, которое расположено на границе ДНР и Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

Источник: РБК

Под контроль вооруженных сил России перешли два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Николаевку, подразделения группировки войск «Восток» — Карла Маркса.

Село Карла Маркса (украинское название — Мирное) расположено на границе ДНР и Днепропетровской области. 11 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные выбили украинские войска с позиций, и в населенном пункте остались лишь «немногочисленные очаги противника».

Минобороны также сообщило, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и атаковали позиции украинских бригад в районах населенных пунктов Темировка, Чаривное Запорожской области и Камышеваха Донецкой народной республики.

Согласно сводке военного ведомства, военные группировки войск «Центр» по позициям бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

О начале продвижения российских военных в Днепропетровской области Минобороны отчиталось 8 июня, когда подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР. 7 июля военное ведомство сообщило о переходе под контроль российских военных первого населенного пункта в Днепропетровской области — села Дачное.

Наступление российских войск в Днепропетровской области Украины является частью работы по созданию буферной зоны, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что российские войска намерены войти в область на 10 км вглубь для создания буферной зоны.

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