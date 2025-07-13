В ДНР за неделю нейтрализовали 694 БПЛА

«Системой РЭБ “Купол Донбасса” за неделю перехвачено 694 вражеских беспилотника. Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 300 беспилотников, над Горловкой — 394. Украинские боевики пытались нанести удар по Донецкому машиностроительному заводу с помощью беспилотника “Чаклун”, состоящего из самодельного подрывного заряда и средства инициирования, вставленного в заряд», — написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на окраине Макеевки была пресечена атака дрона мультироторного типа на частный сектор, а в Горловке нейтрализован дрон-матка для FPV-коптеров, которыми планировали нанести удары по гражданским.
Система «Купол Донбасса» создана в ДНР при участии УФСБ России по региону. В прошлом году с ее помощью было предотвращено 25 тыс. атак беспилотников. С отдалением фронта от Донецка основной целью ВСУ стала Горловка, где атакам подвергаются в том числе гражданские автомобили, пассажирский транспорт, социальные и жилые объекты.