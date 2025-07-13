Молдовsky: военные из Молдавии погибли на полигоне ВСУ в Херсонской области

По данным источников Telegram-канала в Минобороны Молдавии, на полигоне проходили подготовку десять солдат и офицеров армии Молдавии.
По их информации, родственникам погибших выплачены компенсации и заключены соглашения о неразглашении.
Издание пишет, что молдавские военные были направлены на Украину «по личной договорённости» президента страны Майи Санду и Владимира Зеленского для «обмена опытом» и должны были размещаться исключительно в западной части Украины, однако это условие не было соблюдено.
22 июня Минобороны России сообщило о нанесении удара «Искандером» по полигону ВСУ в Давыдов Броде Херсонской области. По данным ведомства, потери личного состава ВСУ превысили 70 человек.