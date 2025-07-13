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Молдовsky: военные из Молдавии погибли на полигоне ВСУ в Херсонской области

Четверо военных из Молдавии погибли и ещё двое получили ранения при ударе ВС России по полигону ВСУ в Давыдов Броде в Херсонской области в конце июня, пишет Telegram-канал Молдовsky.

Источник: Соцсети

По данным источников Telegram-канала в Минобороны Молдавии, на полигоне проходили подготовку десять солдат и офицеров армии Молдавии.

По их информации, родственникам погибших выплачены компенсации и заключены соглашения о неразглашении.

Издание пишет, что молдавские военные были направлены на Украину «по личной договорённости» президента страны Майи Санду и Владимира Зеленского для «обмена опытом» и должны были размещаться исключительно в западной части Украины, однако это условие не было соблюдено.

22 июня Минобороны России сообщило о нанесении удара «Искандером» по полигону ВСУ в Давыдов Броде Херсонской области. По данным ведомства, потери личного состава ВСУ превысили 70 человек.

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