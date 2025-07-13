Пушилин: ВС РФ продвигаются на красноармейском и константиновском направлениях

«Красноармейское направление — продолжается охват населенного пункта, и мы видим также действия противника, который постоянно пытается контратаковать, но тем не менее наши подразделения уверенно продвигаются вперед. Это касается и константиновского направления, где есть положительные тенденции в районе населенного пункта Яблоновка», — сказал Пушилин на опубликованном видео.