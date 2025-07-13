Командование ВСУ пытается скрыть факт убийства офицера отцом солдата

Командование ВСУ пытается скрыть факт убийства майора 57-й отдельной мотопехотной бригады Юрия Гладченко в Харькове отцом пропавшего без вести украинского солдата, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По данным украинских СМИ, сотрудник службы психологической поддержки Гладченко скончался при неустановленных обстоятельствах. Сообщалось, что в обязанности офицера входило общение с родственниками пропавших без вести бойцов.
По словам источника агентства, родственники пропавших без вести солдат ВСУ уверены, что Гладченко убил отчаявшийся отец одного из рядовых.
«Командование украинской армии отдало приказ скрыть данный факт, чтобы не спровоцировать украинцев на аналогичные действия и в отношении других офицеров», — сказал он.
Источник также сообщил, что ранее публичные угрозы поступали в адрес руководителя службы психологической поддержки 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
Ранее пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск Сергей Кавкало рассказал, что офицер ВСУ с позывным Бандит отдал приказ убить сдающегося в плен сослуживца с позывным Цыган.