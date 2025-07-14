Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска ударили по важному объекту ВПК Украины в Николаеве

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили Николаевский авиаремонтный завод.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы нанесли удар по Николаевскому авиаремонтному заводу «НАРП», сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что атака была направлена именно на этот объект.

«Прилетело в НАРП», — уточнил Лебедев, на фоне заявления мэра Николаева Александра Сенкевича о взрывах в городе.

Россия продолжает наносить массированные удары по военной инфраструктуре Украины. Одной из ключевых целей стал завод «Электрон» во Львове. Это предприятие, известное в советское время производством телевизоров, теперь выпускает продукцию для военной промышленности. В частности, завод изготавливает головки самонаведения для ракет «воздух-поверхность», оптико-телевизионные визирные системы для обнаружения и сопровождения целей, а также оборудование для модернизации самолетов Су-25, МиГ-29 и вертолетов Ми-24. Кроме того, продукция используется в беспилотных летательных аппаратах и безэкипажных катерах. По данным источников, удар по заводу был успешным.

Узнать больше по теме
Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.
Читать дальше