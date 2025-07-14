Российские войска ударили по важному объекту ВПК Украины в Николаеве

Россия продолжает наносить массированные удары по военной инфраструктуре Украины. Одной из ключевых целей стал завод «Электрон» во Львове. Это предприятие, известное в советское время производством телевизоров, теперь выпускает продукцию для военной промышленности. В частности, завод изготавливает головки самонаведения для ракет «воздух-поверхность», оптико-телевизионные визирные системы для обнаружения и сопровождения целей, а также оборудование для модернизации самолетов Су-25, МиГ-29 и вертолетов Ми-24. Кроме того, продукция используется в беспилотных летательных аппаратах и безэкипажных катерах. По данным источников, удар по заводу был успешным.