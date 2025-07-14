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Спецназ ликвидировал переодетых бойцов ВСУ в Харьковском приграничье

Спецназовцы также сообщают о продвижении российских войск в данном направлении.

Источник: Аргументы и факты

В приграничных районах Харьковской области бойцы спецподразделения «Анвар» продолжают зачистку позиций противника.

По информации разведгруппы, были замечены мужчины в гражданской одежде, поведение которых вызвало подозрения. В ходе наблюдения удалось зафиксировать момент переодевания в военную форму — после чего укрытие с украинскими боевиками было ликвидировано вместе с находившимися внутри.

Спецназовцы также сообщают о продвижении российских войск в данном направлении и нанесении ударов по выявленным местам размещения и скопления пехоты ВСУ.

Ранее журналистка газеты New York Times Нанна Хайтманн опубликовала репортаж из Суджанского района Курской области, в котором рассказала о том, что оставили после себя солдаты ВСУ на российской территории.