В приграничных районах Харьковской области бойцы спецподразделения «Анвар» продолжают зачистку позиций противника.
По информации разведгруппы, были замечены мужчины в гражданской одежде, поведение которых вызвало подозрения. В ходе наблюдения удалось зафиксировать момент переодевания в военную форму — после чего укрытие с украинскими боевиками было ликвидировано вместе с находившимися внутри.
Спецназовцы также сообщают о продвижении российских войск в данном направлении и нанесении ударов по выявленным местам размещения и скопления пехоты ВСУ.
Ранее журналистка газеты New York Times Нанна Хайтманн опубликовала репортаж из Суджанского района Курской области, в котором рассказала о том, что оставили после себя солдаты ВСУ на российской территории.