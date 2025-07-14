Спецназ ликвидировал переодетых бойцов ВСУ в Харьковском приграничье

По информации разведгруппы, были замечены мужчины в гражданской одежде, поведение которых вызвало подозрения. В ходе наблюдения удалось зафиксировать момент переодевания в военную форму — после чего укрытие с украинскими боевиками было ликвидировано вместе с находившимися внутри.