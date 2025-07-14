«Вечная память герою»: в Омской области простятся с погибшим на СВО солдатом

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 16 февраля 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Гуков Анатолий Петрович. Анатолий навсегда останется в нашей памяти, как человек долга, истинный патриот Родины», — сообщается в некрологе на официальной странице администрации Знаменского района.