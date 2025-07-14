«Вечная память герою»: в Омской области простятся с погибшим на СВО солдатом

Сегодня, 14 июля, в селе Знаменское простятся с Анатолием Гуковым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 16 февраля 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Гуков Анатолий Петрович. Анатолий навсегда останется в нашей памяти, как человек долга, истинный патриот Родины», — сообщается в некрологе на официальной странице администрации Знаменского района.
Героически погибшему солдату было 50 лет. Траурный митинг и прощание Анатолием Гуковым пройдет сегодня, 14 июля, в селе Знаменское, у мемориала памятника воинам. Начало траурной церемонии запланировано на 12:40.
Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким героя.