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«Вечная память герою»: в Омской области простятся с погибшим на СВО солдатом

Печальная весть о павшем в ходе военной операции 50-летнем бойце пришла из Знаменского района.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 июля, в селе Знаменское простятся с Анатолием Гуковым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 16 февраля 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Гуков Анатолий Петрович. Анатолий навсегда останется в нашей памяти, как человек долга, истинный патриот Родины», — сообщается в некрологе на официальной странице администрации Знаменского района.

Героически погибшему солдату было 50 лет. Траурный митинг и прощание Анатолием Гуковым пройдет сегодня, 14 июля, в селе Знаменское, у мемориала памятника воинам. Начало траурной церемонии запланировано на 12:40.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким героя.