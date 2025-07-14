В США заявили о заморозке линии соприкосновения на Украине: причем тут FPV-дроны

Беспилотники FPV-типа оказали наибольшее воздействие на ход боевых действий — их главными преимуществами стали высокая точность и дешевизна производства, хотя они уступают ракетам по мощности поражения.
Как информирует издание, наблюдается значительный рост операций с применением БПЛА. Эти аппараты не только осуществляют доставку грузов, но и выполняют эвакуационные миссии. Кроме того, они эффективно ведут разведку и наносят точечные удары по войскам и технике противника.
WSJ сообщает, именно беспилотники с видом от первого лица оказали решающее воздействие на характер боевых действий. Газета указывает, что их повсеместное использование фактически парализовало передвижения в 20-километровой прифронтовой полосе, создав беспрецедентную зону контроля.
Также уточняется, что FPV-дроны производятся настолько дешево, что их можно считать «бюджетными летающими бомбами». Их малые габариты и высокая скорость делают перехват крайне сложным. Единственным эффективным способом противодействия называются системы РЭБ, способные нарушить канал управления.
Анализ WSJ показывает, что хотя FPV-дроны начали использоваться на передовой в 2022 году, их массовое применение украинской армией стартовало в 2023 года — именно тогда, когда страна столкнулась с острейшим кризисом артснабжения из-за затянувшегося решения Конгресса США по военной помощи. Способность быстро развернуть производство дронов внутри страны превратила их в стратегическую альтернативу дорогостоящим ракетным системам.
Как пишет WSJ, российские производители за 12 месяцев добились многократного роста выпуска БПЛА, что позволило развернуть постоянные ротации беспилотников, совершающих вылеты с высокой частотой.
Накануне KP.RU писал об успешном пресечении атаки ВСУ с помощью БПЛА. Так, сотрудниками Федеральной службы безопасности была предотвращена попытка нападения на Горловку. В ходе операции был нейтрализован беспилотник украинских вооруженных сил, выполнявший функции носителя для FPV-дронов.
Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о создании в структуре армии отдельного рода войск, предназначенного для использования беспилотных систем военного назначения.