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В кадровую программу «Герои Приморья» прошли 63 ветерана СВО

28 человек начнут обучение уже в этом году.

Итоги отбора в кадровую программу «Герои Приморья» обсудили на заседании Общественного совета во Владивостоке. 28 финалистов начнут обучение уже в этом году, остальные 35 человек войдут в резерв программы, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Уникальная образовательная инициатива стартует на базе Дальневосточного федерального университета при активном участии Высшей школы государственного управления Президентской академии.

Программа подготовки предусматривает индивидуальный подход к каждому участнику: для всех обучающихся будут назначены опытные наставники, готовые оказать профессиональную поддержку на каждом этапе образовательного пути.

Наиболее успешные студенты, демонстрирующие выдающиеся знания и профессиональные компетенции, получат возможность занять руководящие должности даже до официального завершения обучения.

«Мы видим, что есть достойные кандидаты и среди ветеранов без высшего образования. Для них мы тоже рассмотрим возможность участия в образовательных курсах с дальнейшим трудоустройством в органах власти муниципального и регионального уровня», — подчеркнул глава региона Олег Кожемяко.