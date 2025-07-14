В кадровую программу «Герои Приморья» прошли 63 ветерана СВО

Итоги отбора в кадровую программу «Герои Приморья» обсудили на заседании Общественного совета во Владивостоке. 28 финалистов начнут обучение уже в этом году, остальные 35 человек войдут в резерв программы, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Уникальная образовательная инициатива стартует на базе Дальневосточного федерального университета при активном участии Высшей школы государственного управления Президентской академии.
Программа подготовки предусматривает индивидуальный подход к каждому участнику: для всех обучающихся будут назначены опытные наставники, готовые оказать профессиональную поддержку на каждом этапе образовательного пути.
Наиболее успешные студенты, демонстрирующие выдающиеся знания и профессиональные компетенции, получат возможность занять руководящие должности даже до официального завершения обучения.
«Мы видим, что есть достойные кандидаты и среди ветеранов без высшего образования. Для них мы тоже рассмотрим возможность участия в образовательных курсах с дальнейшим трудоустройством в органах власти муниципального и регионального уровня», — подчеркнул глава региона Олег Кожемяко.