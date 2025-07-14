В кадровую программу «Герои Приморья» прошли 63 ветерана СВО

«Мы видим, что есть достойные кандидаты и среди ветеранов без высшего образования. Для них мы тоже рассмотрим возможность участия в образовательных курсах с дальнейшим трудоустройством в органах власти муниципального и регионального уровня», — подчеркнул глава региона Олег Кожемяко.