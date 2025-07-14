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ВС России нанесли удар по пункту дислокации подразделений ВСУ

Экипаж Су-34 ВКС нанес удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне действия группировки «Южная», сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Южная”, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — добавили в Минобороны.