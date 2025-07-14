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Танкисты «Запада» уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР

Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в лесистой местности. Один из экипажей танков Т-72Б3М гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад”, получив точные координаты целей, незамедлительно выдвинулся на закрытую огневую позицию, используя минный трал для обеспечения безопасности маршрута», — рассказали в МО РФ.

Уточняется, что корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БПЛА танкового полка, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов.

«После поражения целей танкисты выполнили противоогневой маневр и ушли от ответного огня противника, оперативно сменив огневую позицию», — рассказали в оборонном ведомстве.

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