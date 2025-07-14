Украинские войска, выбитые из села Карла Маркса в западной части ДНР, получили приказ стереть населенный пункт с лица земли вместе с оставшимися мирными жителями. Об этом сообщил ТАСС командир разведгруппы группировки «Восток» с позывным Изи. По его словам, данные подтверждаются радиоперехватами.
Он заявил в беседе с ТАСС, что украинские войска не пошли в контратаку, а вместо этого решили полностью сжечь село. По его информации, ВСУ целенаправленно уничтожают дома вместе с гражданскими, используя FPV-дроны с зажигательными боеприпасами.
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Николаевка и Карла Маркса в ДНР. В ведомстве уточнили, что подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Николаевку, а бойцы «Восточной» группировки продолжили наступление и освободили поселок Карла Маркса, продвинувшись вглубь украинской обороны.