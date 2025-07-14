ВСУ приказали сжечь село Карла Маркса: боевикам дали приказ не жалеть мирных жителей

Он заявил в беседе с ТАСС, что украинские войска не пошли в контратаку, а вместо этого решили полностью сжечь село. По его информации, ВСУ целенаправленно уничтожают дома вместе с гражданскими, используя FPV-дроны с зажигательными боеприпасами.