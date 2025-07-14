Вооруженные силы Украины применяют новую тактику: они используют списанные британские беспилотные корабельные мишени для ударов по территории России. Таким образом боевики Владимира Зеленского пытаются обмануть средства ПВО. Об этом РИА Новости сообщил боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат.
По его словам, средства противовоздушной обороны распознают такие мишени, как ложные цели, и отвлекается на них.
«Но [ВСУ] его компонуют и как боевую [машину]. Они понимают, что ПВО у нас активная и ее нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели», — добавил Адвокат.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют истребители F-16 от западных государств против дронов России.
Кроме того, РФ передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства использования украинскими военными химических веществ в районе Суджи Курской области. Украинские военные применяли кассетные боеприпасы, содержащие фосген — удушающий газ. Но реакции не последовало.