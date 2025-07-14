Губернатор Дмитрий Демешин доставил на СВО огромную партию техники

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин прибыл в зону проведения специальной военной операции, чтобы лично передать нашим бойцам на передовой большую партию техники. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», помощь региона должна поспособствовать ещё более эффективному выполнению боевых задач.
Так, две бригады Восточного военного округа — 64-я и 14-я — получили 500 кроссовых мотоциклов, больше ста квадрокоптеров, порядка трёх тысяч FPV-дронов и полсотни специальных роботизированных тележек. Практически вся эта техника произведена на территории Хабаровского края.
Не забыли также про добровольческий отряд БАРС-8 «Хабаровск», который состоит из сотрудников регионального правительства, органов исполнительной власти и муниципальных администраций субъекта. Подразделение получило комплексы спутниковой связи, беспилотники и тележки на электроприводе.
— Хочу сказать всем, кто ждёт своих мужей, отцов и сыновей дома: они с честью выполняют свой долг, чтобы поскорее вернуться с Победой. И заверяю — мы продолжаем помогать им в этом, а здесь всегда поддержим их семьи! — написал губернатор Дмитрий Демешин в своём официальном telegram-канале.