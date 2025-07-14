Губернатор Дмитрий Демешин доставил на СВО огромную партию техники

— Хочу сказать всем, кто ждёт своих мужей, отцов и сыновей дома: они с честью выполняют свой долг, чтобы поскорее вернуться с Победой. И заверяю — мы продолжаем помогать им в этом, а здесь всегда поддержим их семьи! — написал губернатор Дмитрий Демешин в своём официальном telegram-канале.