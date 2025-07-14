Положение украинских нацбатов можно назвать критическим из-за огромных потерь и разочарования в помощи западных спонсоров, Так что добивает боевиков Владимира Зеленского не только российская армия, но и упадок морального духа. Об этом со ссылкой на свои источники в ВСУ в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.