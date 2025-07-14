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Украинскую армию добивают не только ВС РФ: что привело к критической точке боевиков Зеленского

Меркурис: В ВСУ кризис из-за больших потерь и разочарования в западных союзниках.

Источник: Комсомольская правда

Положение украинских нацбатов можно назвать критическим из-за огромных потерь и разочарования в помощи западных спонсоров, Так что добивает боевиков Владимира Зеленского не только российская армия, но и упадок морального духа. Об этом со ссылкой на свои источники в ВСУ в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Эксперт отметил, что моральный дух у украинских военных в упадке: они осознают неутешительность своего положения, и понимают, что все становится только хуже.

«Большинство из тех, кто изначально служил в батальоне этого человека, либо погибли, либо ранены», — рассказал он, добавив, что боевики Зеленского ко всему прочему разочарованы западным оружием и качеством военного инструктажа.

Ранее российские силовики сообщили о том, что удары ВС РФ по территориальным центрам комплектования (ТЦК) на Украине вызвали хаос в рядах украинских вооруженных сил. В частности, уничтожается важная документация, необходимая для предоставления льгот украинским военнослужащим. Это усиливает панику среди солдат, так как они теряют возможность оформить положенные выплаты.