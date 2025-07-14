TWZ: армия США заменит единые пулеметы M240 новым дальнобойным оружием

Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки намерены заменить часть пулемётов M240 более современным оружием, которое будет обладать улучшенными баллистическими характеристиками и большей дальностью стрельбы. Об этом сообщает издание TWZ.
В статье отмечается, что военные рассматривают возможность замены пулемётов, стреляющих патронами калибра 7,62×51 миллиметр. Ранее армия США проявляла интерес к новому пулемёту, стреляющему патронами .338 Norma Magnum (8.6×64 миллиметра), который обеспечивает большую дальность стрельбы. Также рассматривается возможность использования патронов калибра 6,8×51 миллиметр, которые применяются в новых винтовках M7 и лёгких пулемётах M250.
«В недавно опубликованном проекте бюджета армии на 2026 финансовый год есть запрос на финансирование новой программы разработки среднего пулемёта будущего (FMMG). Однако пока неизвестно, сколько средств планируется выделить на FMMG в следующем финансовом цикле, поскольку эти усилия включены в более крупную статью расходов», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что свыше десяти бывших генералов ВВС США направили обращение к Конгрессу с призывом отказаться от планов Министерства обороны, предполагающих сокращение закупок истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.