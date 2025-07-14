TWZ: армия США заменит единые пулеметы M240 новым дальнобойным оружием

«В недавно опубликованном проекте бюджета армии на 2026 финансовый год есть запрос на финансирование новой программы разработки среднего пулемёта будущего (FMMG). Однако пока неизвестно, сколько средств планируется выделить на FMMG в следующем финансовом цикле, поскольку эти усилия включены в более крупную статью расходов», — говорится в материале.