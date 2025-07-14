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Глава ДНР раскрыл истинное положение ВСУ в Часовом Яре: городские бои продолжаются

Пушилин: ВСУ несут очень большие потери в Часовом Яре.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Владимира Зеленского несут очень серьезные потери в Часовом Яре Донецкой Народной Республики. Здесь продолжаются городские бои. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери», — отметил глава региона.

Накануне военнослужащие российской армии освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса, расположенные на территории Донецкой Народной Республики.

До этого российские военные установили контроль над населенным пунктом Зеленая Долина в Донецкой Народной Республики и селом Соболевка в Харьковской области.