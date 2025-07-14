Украинский беспилотник уничтожили над Черным морем в ночь на 14 июля

В ночь с 13 на 14 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили 11 вражеских дронов над территорией страны. Один из беспилотников сбили над акваторией Черного моря, сообщает Минбороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:30 до 7:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо одного БПЛА над Черным морем, шесть беспилотников сбили над Орловской областью, два — над Брянской, также по одному дрону уничтожили над Курской областью и Крымом.
Напомним, еще один БПЛА самолетного типа сбили над Черным морем днем в период с 16:00 до 17:0013 июля.
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