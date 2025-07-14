Два беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Система ПВО России успешно отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Крыму и другим регионам России с воздуха. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны.
По информации военного ведомства, в период с 20:30 до 7 часов утра были ликвидированы 11 беспилотных летательных аппаратов противника. В том числе один был сбит над территорией Крыма, а другой — над акваторией Черного моря.
Ранее дежурные силы ПВО отразили атаку на Крымский полуостров в ночь на субботу, 12 июля. В результате было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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