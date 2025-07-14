Боец в зоне СВО получит подписанную Путиным гитару

Народный фронт передал директору школы, отправившемуся на спецоперацию, гитару, подписанную специально для него президентом России Владимиром Путиным.
Российский лидер оставил свой автограф на гитаре неделю назад на выставке «Все для победы!».
«Директору Николаю, с уважением, Владимир Путин», — написал на гитаре глава государства.
Ранее Путин поддержал идею создания специальной программы развития в сфере культуры для бойцов специальной военной операции. Российский лидер в своей речи назвал деятелей культуры неотъемлемой частью нашей страны.
Кроме того, глава государства поручил подготовить единые стандарты поддержки для бойцов специальной военной операции. Для этого президент России поручил использовать лучшие практики российских регионов.