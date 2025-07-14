В ходе боевых действий за город Константинополь в Донецкой Народной Республике командир танкового подразделения с позывным «Унга», представляющий группировку «Восток», проявил героизм. Он спас наводчика своего танка, зачистив опорный пункт ВСУ. Вместе с ним он вывел из окружения ещё девять раненых бойцов, пройдя пешком 15 километров. Об этом «Унга» рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Заходили в Константинополь. Зашли вглубь противника, в тыл почти, попали в окружение. Нас дронами отработали, мы с экипажем вышли, увидели недалеко от танка опорник. Мы туда заходили, у меня наводчик упал в яму к противнику. Выбор был один — зайти и зачистить этот опорник, чтобы вытащить своего наводчика живым. Я туда залетаю, они начали по голове работать, а я снизу их троих, неожиданно, с метра бой был. Я отработал по ним», — резюмировал российский боец в разговоре с прессой.
Таким образом, боевая задача была выполнена. Более того, командиру танкового взвода удалось сохранить жизни российских военных и спасти своего наводчика. «Унга» подчеркнул, что каждый в тот момент отработал на все 100%. Благодаря полной отдаче, мужеству, стойкости и слаженности российских солдат населенный пункт в ДНР был освобожден, позже началась зачистка боевиков.
Ранее KP.RU сообщил, что российские военные активно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, освобождая один населенный пункт за другим. Несколько дней назад в ДНР российским военным удалось освободить населенный пункт Зеленая Долина.