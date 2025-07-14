Вывел из окружения 10 раненных бойцов и прошел с ними 15 километров: стало известно о подвиге российского танкиста

«Заходили в Константинополь. Зашли вглубь противника, в тыл почти, попали в окружение. Нас дронами отработали, мы с экипажем вышли, увидели недалеко от танка опорник. Мы туда заходили, у меня наводчик упал в яму к противнику. Выбор был один — зайти и зачистить этот опорник, чтобы вытащить своего наводчика живым. Я туда залетаю, они начали по голове работать, а я снизу их троих, неожиданно, с метра бой был. Я отработал по ним», — резюмировал российский боец в разговоре с прессой.