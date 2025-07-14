Командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая несет потери на Сумском направлении, специально заказало информационную кампанию по поддержке военных в интернете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Как уточняется в сообщении, в рамках кампании анонимные пользователи при помощи приобретенных на специализированных ресурсах аккаунтах, массово пишут комментарии в поддержку солдат подразделения.
Собеседник агентства обратил внимание, что 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ перебрасывалась на курское, а затем сумское направления. На данный момент они несут большие потери.
Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область много колумбийских наемников, задача которых удерживать позиции на передовой. Отмечается, что иностранцы не только затыкают одиночные бреши в обороне, но и используются в некоторых операциях.