Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бригада ВСУ под Сумами заказала информкампанию из-за потерь

Бригада ВСУ заказала информационную кампанию по поддержке военных в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая несет потери на Сумском направлении, специально заказало информационную кампанию по поддержке военных в интернете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как уточняется в сообщении, в рамках кампании анонимные пользователи при помощи приобретенных на специализированных ресурсах аккаунтах, массово пишут комментарии в поддержку солдат подразделения.

Собеседник агентства обратил внимание, что 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ перебрасывалась на курское, а затем сумское направления. На данный момент они несут большие потери.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область много колумбийских наемников, задача которых удерживать позиции на передовой. Отмечается, что иностранцы не только затыкают одиночные бреши в обороне, но и используются в некоторых операциях.