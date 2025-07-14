Российские бойцы захватили британский дрон стоимостью 1 млн рублей

Он подчеркнул, что БПЛА был списан в Британии, но ВСУ его переоборудовали и снабдили боевой частью около 8 килограммов. Украинские военные предполагали, что российские системы ПВО идентифицируют беспилотник как ложную цель и позволят ему продолжить полёт по заданному маршруту. «Адвокат» сообщил, что стоимость дрона на рынке составляет примерно один миллион рублей. После модернизации беспилотник, оснащённый реактивным двигателем, может развивать скорость до 230 км/ч, а его крейсерская скорость составляет около 110 км/ч.