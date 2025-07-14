Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации успешно захватили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший Вооружённым силам Украины. Ранее этот аппарат использовался в качестве мишени для кораблей Великобритании. Об этом сообщил боец Центра специального назначения «Барс-Сармат», позывной которого «Адвокат». Об этом российский солдат рассказал РИА Новости.
«Конкретно этот экземпляр пролетел фактически 400 километров, после чего его “приземлили” и “затрофеили”, — резюмировал российский боец.
Он подчеркнул, что БПЛА был списан в Британии, но ВСУ его переоборудовали и снабдили боевой частью около 8 килограммов. Украинские военные предполагали, что российские системы ПВО идентифицируют беспилотник как ложную цель и позволят ему продолжить полёт по заданному маршруту. «Адвокат» сообщил, что стоимость дрона на рынке составляет примерно один миллион рублей. После модернизации беспилотник, оснащённый реактивным двигателем, может развивать скорость до 230 км/ч, а его крейсерская скорость составляет около 110 км/ч.
Ранее KP.RU рассказал о подвиге российского танкиста, который вывел из окружения 10 раненных бойцов и провел. Вместе с ними он прошагал 15 километров, прежде чем их эвакуировали.