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ВСУ в районе Орехова в Запорожье остались без боеприпасов: как ВС РФ нарушили логистику противника

Боец Москва: Подразделения БПЛА остановили подвоз боеприпасов ВСУ у Орехова.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения БПЛА на 90 процентов остановили снабжение одной из частей ВСУ провизией и боеприпасами в районе Орехова в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил командир отделения ударных БПЛА с позывным «Москва».

Теперь, отметил боец, командование на этом участке линии боевого соприкосновения подвозит ресурсы с помощью наземных дронов.

«Да, логистика противника нарушена настолько, что он не способен снабжать свои позиции боекомплектом, провизией, проводить ротации личного состава», — сообщил «Москва», добавив, что еще месяц назад украинские военные здесь свободно перемещались по своим позициям.

Ранее российские танкисты уничтожили группу пехоты противника на Красноармейском направлении, сорвав ротацию боевиков ВСУ.

Накануне в ходе высокоточного удара российские вооруженные силы уничтожили две пусковые установки ЗРК, а также радиолокационную станцию, обеспечивающую его работу.

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