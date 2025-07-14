Российские подразделения БПЛА на 90 процентов остановили снабжение одной из частей ВСУ провизией и боеприпасами в районе Орехова в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил командир отделения ударных БПЛА с позывным «Москва».
Теперь, отметил боец, командование на этом участке линии боевого соприкосновения подвозит ресурсы с помощью наземных дронов.
«Да, логистика противника нарушена настолько, что он не способен снабжать свои позиции боекомплектом, провизией, проводить ротации личного состава», — сообщил «Москва», добавив, что еще месяц назад украинские военные здесь свободно перемещались по своим позициям.
Ранее российские танкисты уничтожили группу пехоты противника на Красноармейском направлении, сорвав ротацию боевиков ВСУ.
Накануне в ходе высокоточного удара российские вооруженные силы уничтожили две пусковые установки ЗРК, а также радиолокационную станцию, обеспечивающую его работу.