С вечера над Черноземьем сбили девять беспилотников

Шесть БПЛА сбили над Орловской областью, три — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в в своем Telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате ударов ВСУ нет. Власти Курской области подтвердили ночные атаки, с 22:39 13 июля до 5:53 14 июля в регионе действовал режим воздушной опасности.
Вчера в течение ночи средства ПВО уничтожили 33 беспилотника: 26 — над Белгородской областью, четыре — над Воронежской, три — над Липецкой.
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