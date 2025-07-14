Военнослужащий из Осинского района погиб в зоне СВО

Константин Балтуков из Осинского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО 24 марта 2025 года при выполнении специальных военных задач. Бойцу было 38 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Борис Хошхоев, Константин Валерьевич родился 24 июля 1986 года в селе Обуса. В 2003 году окончил Ново-Ленинскую среднюю общеобразовательную школу. После он поступил в Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева в Иркутске, получил высшее образование по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист».
Затем был призван в армию, проходил срочную службу в войсках связи в Ангарске. С 2013 года по январь 2017 года замещал муниципальную должность заведующего сектором по муниципальному заказу администрации МО «Осинский район».
В 2017 году мужчина переехал в Хоринский район.
В конце мая 2024 года Константин Балтуков заключил контракт с Минобороны РФ. Военнослужащий был дважды ранен, проходил лечение в военном госпитале в Санкт-Петербурге, в январе 2025 года продолжил службу в штурмовом подразделении.
У мужчины остались жена и трое детей. С бойцом простятся завтра, 15 июля.