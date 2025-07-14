Военнослужащий из Осинского района погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Борис Хошхоев, Константин Валерьевич родился 24 июля 1986 года в селе Обуса. В 2003 году окончил Ново-Ленинскую среднюю общеобразовательную школу. После он поступил в Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева в Иркутске, получил высшее образование по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист».