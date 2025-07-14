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Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 60 военных Украины, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.