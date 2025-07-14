ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Рыжевка, Кондратовка, Храповщина, Варачино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Хатнее и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.