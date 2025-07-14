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ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий сил российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Рыжевка, Кондратовка, Храповщина, Варачино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Хатнее и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 150 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки “Пластун”, — отмечает Минобороны РФ.