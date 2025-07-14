ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий «Южной» группировки

«Противник потерял до 130 военнослужащих, бронеавтомобиль “Казак”, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Закотное, Славянск, Северск, Кривая Лука, Свято-Покровское, Константиновка, Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики.