Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска ударили по центрам территориального комплектования на Украине, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение центрам комплектования», — говорится в сводке.

Также армия поразила:

  • предприятие по производству боеприпасов;
  • инфраструктуру военных аэродромов;
  • места хранения БПЛА и противокорабельных ракет;
  • склады боеприпасов и горючего;
  • пункты временной дислокации ВСУ и наемников.

В ответ на удары противника по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше