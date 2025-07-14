Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение центрам комплектования», — говорится в сводке.
Также армия поразила:
- предприятие по производству боеприпасов;
- инфраструктуру военных аэродромов;
- места хранения БПЛА и противокорабельных ракет;
- склады боеприпасов и горючего;
- пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
В ответ на удары противника по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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