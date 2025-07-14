Главное из брифинга Минобороны 14 июля 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили два населенных пункта
За минувшие сутки подразделения группировки «Центр» вытеснили противника из поселка Маяк ДНР, группировка «Восток» заняла населенный пункт Малиновка Запорожской области.
«Север» улучшил тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали пять бригад, два штурмовых полка и десантно-штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов, в Харьковской области — две бригады в районах трех населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ «Пластун».
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Петровка, Купянск Харьковской области, Колодези, Зеленая Долина и Торское ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» продвинулась вперед
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах десяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 130 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и пять складов боеприпасов.
Бойцы «Центра» продавили оборону противника
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 21 бригаду и два штурмовых полка ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Филия Днепропетровской области.
Потери противника в живой силе составили порядка 360 человек. ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и четыре артиллерийских орудия.
«Восток» противостоит ВСУ в ДНР и Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка Запорожской области, Новополь и Толстой ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 185 бойцов. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 11 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО «Верба».
«Днепр» атакует противника в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое, Понятовка и Никольское Херсонской области.
«Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля и два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили предприятия по производству боеприпасов, центры комплектования, инфраструктуру военных аэродромов, места хранения БПЛА и противокорабельных ракет, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 140 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- 120 БПЛА самолетного типа.