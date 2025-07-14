Отражена новая атака беспилотников на Крым

По данным военного ведомства, за 10 минут было сбито два беспилотника.
«Дежурными средствами ПВО с 13.40 до 13.50 уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.
Это уже третья атака на полуостров за день. В ночь на понедельник по одному БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. С 10.30 до 12.20 над полуостровом сбили еще один вражеский дрон.
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