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Отражена новая атака беспилотников на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, за 10 минут было сбито два беспилотника.

«Дежурными средствами ПВО с 13.40 до 13.50 уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.

Это уже третья атака на полуостров за день. В ночь на понедельник по одному БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. С 10.30 до 12.20 над полуостровом сбили еще один вражеский дрон.

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