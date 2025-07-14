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Украинский беспилотник сбили над Азовским морем днем 14 июля

Российская система ПВО уничтожила вражеский дрон над Азовским морем.

Источник: Комсомольская правда

Днем 14 июля над территорией России уничтожили два вражеских дрона. Один из них сбили над Азовским морем, другой — над Крымом, сообщает Минобороны РФ.

«В период с 13.40 до 13.50 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в ночь на 14 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили 11 беспилотников над территорией страны. Один из них сбили над Черным морем, шесть — над Орловской областью, два — над Брянской, также по одному БПЛА уничтожили над Курской областью и Крымом.

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