На передовой СВО погибли два сержанта-земляка из Пермского края

После срочной службы связал свою жизнь с армией, заключил контракт — служил в Севастополе. Гвардии младший сержант, наводчик Максим Михалев погиб 24 мая 2025 года. Дома у погибшего земляка остались мама Оксана Валерьевна и отец Евгений Николаевич, брат Тимофей, дети Марк и София, жена Алиса.