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На передовой СВО погибли два сержанта-земляка из Пермского края

Последние почести Максиму Михалеву и Геннадию Завгороднему отдадут в Верещагинском округе.

Источник: Комсомольская правда

В Верещагинском муниципальном округе 15 июля отдадут последние почести двум погибшим в СВО землякам. Младшие сержанты Михалев Максим Евгеньевич и Завгородний Геннадий Александрович погибли при исполнении воинского долга. Прощание с военнослужащими состоится в один день, 15 июля.

Максим Михалев родился в Верещагино 29 декабря 1999 года. Окончил девять классов гимназии, затем учился в Строгановском колледже Очера и Краевом индустриальном техникуме в Перми, получил профессию «сварщик».

После срочной службы связал свою жизнь с армией, заключил контракт — служил в Севастополе. Гвардии младший сержант, наводчик Максим Михалев погиб 24 мая 2025 года. Дома у погибшего земляка остались мама Оксана Валерьевна и отец Евгений Николаевич, брат Тимофей, дети Марк и София, жена Алиса.

Прощание с Максимом Евгеньевичем состоится с 10:30 в Дворце досуга Верещагино.

Геннадий Завгородний родился в деревне Лукино Верещагинского района 5 марта 1975 года. Вырос в селе Путино, где окончил среднюю школу. Трудился в строительной сфере.

Геннадий Александрович в зоне СВО проходил службу младшим сержантом на должности заместителя командира мотострелкового взвода. Погиб 12 марта 2025 года. Его возвращение с фронта мама Пелагея Никитична и сестры.

Прощание с погибшим бойцом состоится с 13:00 в Доме культуры села Путино.

Администрация Верещагинского округа выражает соболезнование родным и близким погибших земляков.