Forbes: Украина налаживает производство специальных патронов против FPV-дронов

С помощью новых боеприпасов на Украине надеются нейтрализовать российские FPV-дроны и вынудить российских бойцов вернуться к использованию артиллерии. Как подчеркивает издание, артиллерия менее точна, требует больше ресурсов и позволяет обнаружить расположение огневых подразделений, которые затем могут быть атакованы украинскими беспилотниками. А прямые штурмовые атаки без поддержки беспилотников, скорее всего, приведут к большим потерям со стороны России при минимальном успехе, считает Forbes.