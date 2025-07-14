Forbes: Украина налаживает производство специальных патронов против FPV-дронов

Как утверждает издание, эти снаряды уже находятся в ограниченном оперативном использовании. Они прошли сертификацию в соответствии со стандартами НАТО, и сейчас Украина налаживает массовое производство таких патронов, чтобы обеспечить каждого солдата как минимум одним магазином.
Согласно Forbes, ВСУ получат новые боеприпасы в критический момент, поскольку ударные БПЛА играют основную роль в летнем наступлении России, направленном на прорыв укрепленной украинской обороны. Нынешняя российская тактика основана на использовании небольших дронов для определения местоположения оборонительных позиций противника и нанесения по ним ударов перед наземной атакой, говорится в статье. Кроме того, Россия развертывает беспилотники на оптоволокне, которые специально предназначены для обхода существующих украинских систем радиоэлектронной борьбы.
С помощью новых боеприпасов на Украине надеются нейтрализовать российские FPV-дроны и вынудить российских бойцов вернуться к использованию артиллерии. Как подчеркивает издание, артиллерия менее точна, требует больше ресурсов и позволяет обнаружить расположение огневых подразделений, которые затем могут быть атакованы украинскими беспилотниками. А прямые штурмовые атаки без поддержки беспилотников, скорее всего, приведут к большим потерям со стороны России при минимальном успехе, считает Forbes.
Более того, применение этих снарядов может положить конец продолжающейся игре в «кошки-мышки» между БПЛА и системами РЭБ, поскольку новые патроны обеспечат кинетический метод поражения дронов, говорится в статье.