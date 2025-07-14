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Forbes: Украина налаживает производство специальных патронов против FPV-дронов

Украина начинает производить патроны для борьбы с российскими беспилотниками, которыми можно стрелять из стандартных штурмовых винтовок. Они поступят в армию в критический для ВСУ момент и, как предполагается, сыграют ключевую роль в остановке летнего наступления России, пишет Forbes.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, спецпатрон представляет собой стандартный патрон калибра 5,56 мм, предназначенный для винтовок НАТО, включая CZ Bren и M4, которые обычно используются бойцами ВСУ.

После выстрела патрон распадается примерно на пять скоростных пуль. При ряде последовательных выстрелов несколькими патронами пули разлетаются, как из дробовика, что позволяет эффективно поражать беспилотники на расстоянии до 50 метров.

Как утверждает издание, эти снаряды уже находятся в ограниченном оперативном использовании. Они прошли сертификацию в соответствии со стандартами НАТО, и сейчас Украина налаживает массовое производство таких патронов, чтобы обеспечить каждого солдата как минимум одним магазином.

Согласно Forbes, ВСУ получат новые боеприпасы в критический момент, поскольку ударные БПЛА играют основную роль в летнем наступлении России, направленном на прорыв укрепленной украинской обороны. Нынешняя российская тактика основана на использовании небольших дронов для определения местоположения оборонительных позиций противника и нанесения по ним ударов перед наземной атакой, говорится в статье. Кроме того, Россия развертывает беспилотники на оптоволокне, которые специально предназначены для обхода существующих украинских систем радиоэлектронной борьбы.

С помощью новых боеприпасов на Украине надеются нейтрализовать российские FPV-дроны и вынудить российских бойцов вернуться к использованию артиллерии. Как подчеркивает издание, артиллерия менее точна, требует больше ресурсов и позволяет обнаружить расположение огневых подразделений, которые затем могут быть атакованы украинскими беспилотниками. А прямые штурмовые атаки без поддержки беспилотников, скорее всего, приведут к большим потерям со стороны России при минимальном успехе, считает Forbes.

Более того, применение этих снарядов может положить конец продолжающейся игре в «кошки-мышки» между БПЛА и системами РЭБ, поскольку новые патроны обеспечат кинетический метод поражения дронов, говорится в статье.

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