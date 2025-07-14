Власти скорректируют меры по защите Ленинградской области

В частности, речь идет об акватории Финского залива и воздушного пространства области. Такое решение было принято на совещании оперативного штаба по обеспечению безопасности.
«С учетом текущей обстановки вместе с силовыми ведомствами будем корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива и воздушного пространства Ленобласти», — написал он.
7 июля в Ленинградской области усилили меры безопасности из-за участившихся налетов БПЛА.
Губернатор поручил обеспечить дежурство машин с мобильными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) возле мест проведения массовых мероприятий. Ограничения мобильной связи будут действовать избирательно.