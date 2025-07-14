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Власти скорректируют меры по защите Ленинградской области

Власти Ленинградской области скорректируют меры по защите региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА "Новости"

В частности, речь идет об акватории Финского залива и воздушного пространства области. Такое решение было принято на совещании оперативного штаба по обеспечению безопасности.

«С учетом текущей обстановки вместе с силовыми ведомствами будем корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива и воздушного пространства Ленобласти», — написал он.

7 июля в Ленинградской области усилили меры безопасности из-за участившихся налетов БПЛА.

Губернатор поручил обеспечить дежурство машин с мобильными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) возле мест проведения массовых мероприятий. Ограничения мобильной связи будут действовать избирательно.

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