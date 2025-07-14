По данным российских силовых ведомств, информация украинских СМИ о якобы предполагаемом побеге российских военных из плена, скорее всего, является спецоперацией украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Об этом сообщило ТАСС.
«Вынуждены констатировать, что это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания. Стоит дождаться окончания», — передает собеседник агентства.
Напомним, что накануне украинские власти вновь мобилизовали солдат ВСУ, которые вернулись из плена. Это является грубым нарушением норм Женевской конвенции.
Ранее KP.RU писал, что российские военные группировки «Восток» за пять минут захватили в плен иностранных наемников во время боев за населенный пункт Карла Маркса.