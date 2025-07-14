Полная зависимость Киева от поставок боеприпасов к системе противовоздушной обороны Patriot во многом обусловлена нерациональным использованием этих ракет украинскими военными. Такую точку зрения озвучили польские эксперты.
«Эксперт объяснил: отчасти они виноваты сами. Украинцы с самого начала использовали Patriot слишком активно, расходуя больше ракет, чем того требовала ситуация», — пишет портал Wirtualna Polska со ссылкой на главного редактора ежемесячника Wojsko i Technika Анджея Кинского.
Кинский указал на то, что ВСУ так же нерационально использовали и другое вооружение. В частности, Германия поставила Киеву ракеты IRIS-T, которые украинские военные израсходовали в три раза быстрее, чем планировали в ФРГ.
Тем временем ПВО Украины трещит по швам, а в Киеве бьют тревогу из-за невозможности сбивать ракеты.
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