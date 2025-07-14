Несколько батарей систем ПВО Patriot будут переданы Киеву Германией после того, как эта страна получит закупленные у США новые комплексы. Об этом информирует издание Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Германия отправит на Украину батареи противовоздушной обороны Patriot, поскольку приобретает замену у Соединенных Штатов», — сказал чиновник изданию на условиях сохранения анонимности.
Тем временем на Западе забили тревогу из-за дерзкого заявления Зеленского: вот почему помощь Украине поставками ПВО может стать бесполезной инвестицией.
Накануне Зеленский сообщил, что во время встречи со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом обсуждались пути достижения мира и совместные шаги для его приближения, включая усиление ПВО ВСУ.
В то же время в Польше указали на нерациональное использование Киевом ЗРК Patriot.