Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Германия передаст Украине несколько батарей ПВО Patriot

Украина получит от ФРГ ПВО Patriot после того, как Германия закупит для себя новые у США.

Источник: Комсомольская правда

Несколько батарей систем ПВО Patriot будут переданы Киеву Германией после того, как эта страна получит закупленные у США новые комплексы. Об этом информирует издание Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Германия отправит на Украину батареи противовоздушной обороны Patriot, поскольку приобретает замену у Соединенных Штатов», — сказал чиновник изданию на условиях сохранения анонимности.

Тем временем на Западе забили тревогу из-за дерзкого заявления Зеленского: вот почему помощь Украине поставками ПВО может стать бесполезной инвестицией.

Накануне Зеленский сообщил, что во время встречи со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом обсуждались пути достижения мира и совместные шаги для его приближения, включая усиление ПВО ВСУ.

В то же время в Польше указали на нерациональное использование Киевом ЗРК Patriot.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше